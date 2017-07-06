На Кубани аграрии намолотили более 1,4 млн тонн зерна

По данным на 6 июля, в Краснодарском крае зерновые колосовые и зернобобовые культуры убрали с площади 249,6 тыс. га.

Валовой сбор зерна составил 1 млн 483,9 тыс. т. Средняя урожайность — 59,4 ц/га. Это на 2,4 ц/га выше уровня прошлого года.

Озимый ячмень убрали на площади 132,8 тыс. га, что составляет 95% от намеченного. Всего собрали 812,8 тыс. т культуры с урожайностью 61,2 ц/га. Наибольшей урожайности достигли хозяйства Павловского, Брюховецкого и Ленинградского районов.

Озимую пшеницу обмолотили на площади 86,6 тыс. га. Это 6% от запланированного, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году в Краснодарском крае в уборке пшеницы задействуют более 7,2 тыс. комбайнов. На Кубани средняя урожайность озимой пшеницы составляет 63,2 ц/га, валовой сбор — 274,8 тыс. т.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 июля посетил пшеничные поля ЗАО имени Т. Г. Шевченко в Тбилисском районе. Ранее он заявлял, что в крае в этом году планируют получить урожай не ниже прошлогоднего.

Вернуться на ленту

Источник