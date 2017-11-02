На Кубани аграрии обработали 90% занятых сахарной свеклой площадей

Всего заводы края планируют получить 1,5 млн т сахара.

Урожайность с гектара ниже прошлогодней, но уровень сахарозы значительно выше. Несмотря на рекордную цифру, одна из главных проблем в регионе — нехватка отечественных семян. Сегодня почти все площади засеяны импортными сортами, хотя кубанские аналоги созданы. Ученые Первомайской селекционно-опытной станции вывели три гибрида, которые не уступают зарубежным.

«Сегодня порядка 2 тыс. га в Краснодарском крае — это всего лишь 1% от общей посевной площади — выращиваются нашими отечественными гибридами. И по данным наших сахарных заводов, по данным наших аграриев, они по валовому сбору с каждого гектара не хуже импортного гибрида», — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В ближайшие годы для Первомайской селекционно-опытной станции планируют выделить около 600 га земель для возрождения семеноводства сахарной свеклы.

Вернуться на ленту

Источник