На Кубани аграрии приступили ко второму этапу подкормки озимых культур

Работники сельского хозяйства вносят удобрения, чтобы будущий урожай был высокого качества.

В 2017 году засеять поля пшеницей, ячменем и рожью удалось в оптимальные сроки: 90% территорий были обработаны уже к концу октября. Прогнозы специалистов оптимистичные.

«Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году пшеница растет гораздо лучше, и у нас довольно оптимистичные прогнозы на урожай. Мы планируем, конечно, увеличить объем производства по сравнению с прошлым годом. И по пшенице — это не менее 9 млн 100 тыс. т, и общий объем — подобраться к 15 млн т», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

На Кубани сортами озимой пшеницы местной селекции засеяны более 6 млн га. Высокого качества урожая помогают добиться ученые региона. Они подсказывают аграриям, как ухаживать за культурами. Есть на полях и абсолютно новые сорта, которые в этом году начали выращивать в промышленных масштабах.

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