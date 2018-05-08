На Кубани аграрии завершают сев яровых культур

В общей сложности аграрии обработали около 2 млн га. Из них 1,2 тыс. отдали под яровую пшеницу, для ячменя выделили свыше 33 тыс. га.

В этом году российский Минсельхоз ожидает рекорд уборки по стране, несмотря на то, что весенняя посевная в некоторых районах затянулась. Что касается Краснодарского края, ставку фермеры делают в первую очередь на озимые культуры — под них в регионе отвели более 1,5 млн га. Больше всего полей засеяно пшеницей.

В 2017 году край поставил исторический рекорд — более 10 млн т зерна. В этом году аграрии намерены преодолеть уже установленную планку.

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