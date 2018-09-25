На Кубани аграриям компенсируют затраты на топливо

Соответствующее обращение в правительство страны направлял губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На компенсацию затрат на топливо субъектам из резервного фонда выделили 5 млрд рублей. Краснодарский край получил из федерального бюджета 219 млн рублей. Кроме того, 69 млн рублей добавили из регионального бюджета.

Как прокомментировал вице-губернатор Андрей Коробка, господдержка, привязанная к компенсации затрат на дизельное топливо, оказывается впервые. Ее выдадут в виде погектарной субсидии в области растениеводства. Сельхозпроизводителям компенсируют часть понесенных затрат на приобретение дизельного топлива, которое они использовали при проведении сельхозработ на зерновых, зернобобовых и кормовых культурах в первом полугодии 2018 года.

«В этом году вопрос стремительного роста цен на нефтепродукты встал особенно остро. Наиболее актуальна эта проблема для аграриев. Затраты на топливо у них — достаточно большая статья расходов. Поэтому для региона особенно важно, чтобы отрасль получила дополнительную поддержку, причем в короткие сроки. Сейчас, когда завершается уборка урожая, идет осенняя посевная кампания, она очень своевременна», — сказал вице-губернатор.

Чтобы получить субсидию, аграриям необходимо предоставить стандартный пакет документов в краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В том числе, справку о наличии у сельхозпредприятия в 2018 году площадей с этими культурами, а также подтвердить отсутствие задолженностей по налогам, заработной плате, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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