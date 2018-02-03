На Кубани акции в поддержку российских олимпийцев собрали более 90 тыс. человек

Акция «Россия в моем сердце!» прошла в Краснодаре, Анапе, Сочи и Армавире.

Основные мероприятия прошли в Краснодаре на площади имени Пушкина.

В акции приняли участие представители общественных организаций, спортивных учреждений и клубов, политических партий, Общероссийского народного фронта, Общественных палат Краснодарского края и Краснодара, учащаяся молодежь, жители и гости города.

«Митинг-концерт был призван привлечь внимание к ситуации, которая складывается вокруг российских атлетов, а также подчеркнуть то, что жители страны гордятся олимпийцами, их победами и достижениями», — сообщили в пресс-службе алминистрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи акция собрала более 1,5 тыс. человек, в Краснодар — почти 15 тыс.

Фоторепортаж с митинга в Краснодаре смотрите здесь.

Сборную России 5 декабря 2017 года отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018.

«Чистых» российских спортсменов решили допустить на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду. Атлеты решили участвовать в соревнованиях. Они не смогут выступать под российским флагом, и в случае их победы не будут включать национальный гимн. В заявку на Олимпиаду в Пхенчхане вошли 169 российских атлетов, в том числе 12 кубанских. Спортсмены самостоятельно примут решение об участии в Играх.

МОК 29 декабря 2017 года согласовал олимпийскую форму для российских спортсменов. Компания ZASPORT представила эскизы нейтральной формы российских олимпийцев.

Президент Владимир Путин 31 января извинился перед атлетами.

Ранее сообщалось, что в Сочи проведут турнир для атлетов, не допущенных на Игры в Пхенчхане. Участие в соревнованиях примут 500 спортсменов. Кроме россиян, на альтернативный турнир пригласят иностранных спортсменов, которые не получили олимпийские лицензии в 2018 году.

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