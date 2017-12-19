На Кубани акция к спектаклю «Наш маленький Париж» помогла родственникам найти друг друга

Накануне премьеры краснодарцев просили прислать старинные фотографии города.

В акции «Семейный альбом города» принял участие местный житель Борис Коломиец. Он прислал фотографию, на которой были изображены его бабушка и дедушка. Снимок был сделан в начале XX века. В комментарии к фотографии мужчина указал полные имена родственников. Через несколько дней после публикации организаторам акции пришло письмо от жительницы Краснодара. Девушка рассказала, что на снимке изображены ее родственники. Она попросила координаты владельца фото.

«Автор письма представилась правнучкой родной сестры моей бабушки. В семье моих прабабушки и прадедушки было четыре дочери и один сын. Жили они в станице Новомихайловской. Сейчас это станица Октябрьская Крыловского района», — рассказал Коломиец.

Мать девушки, которая разыскала Бориса Коломийца, приходится ему двоюродной сестрой. После заочного знакомства родственники встретились на семейном празднике. Они обменялись старинными фотографиями и поделились историями о своей семье.

Организаторы отметили, что проект «Семейный альбом города» не завершили. Фотографии будут принимать и в дальнейшем. В преддверии показа спектакля «Наш маленький Париж», который запланирован на 24 марта, проведут еще одну выставку фотографий, сообщает пресс-служба КТО «Премьера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в декабре прошли премьерные показы спектакля «Наш маленький Париж». Его поставили по роману Виктора Лихоносова. У краснодарцев попросили старинные фотографии для спектакля.

Фоторепортаж с премьеры спектакля «Наш маленький Париж» смотрите здесь.

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