На Кубани акция «Соберем ребенка в школу!» помогла 1,7 тыс. детям

Акция будет идти в крае до 27 августа.

На Кубани подходит к концу акция «Соберем ребенка в школу!». 1,7 тыс. детей уже получили все, что нужно для отличной учебы: тетради, ручки и карандаши, форму и обувь. Все ребята — из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Самостоятельно купить школьные принадлежности им бы было непросто. На помощь пришел весь край. Люди и сейчас продолжают нести в пункты сбора канцелярские товары и одежду.

Школьные принадлежности принимают во всех районах Краснодарского края. Пункты расположены в центрах социального обслуживания «Вторые руки». В рюкзаке или наборе для рисования нуждаются еще десятки детей.

«В настоящее время на учете в органах социальной защиты населения находится около 3,5 тыс. семей, в которых проживает 4 тыс. детей именно школьного возраста», — сказал министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

Акция «Соберем ребенка в школу!» проходит на Кубани уже четвертый год подряд.

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