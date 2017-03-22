На Кубани акцию «Час Земли» проведут во всех муниципалитетах

В Краснодарском крае 25 марта пройдет экологическая акция «Час Земли».

«Кубань — «зеленый регион». Поэтому вопросы экологии для нас всегда были и будут в приоритете. У нас уникальная природа, которую мы должны сохранить и передать будущим поколениям. Я искренне рад, что акцию активно поддержали все наши муниципалитеты. Уверен, что это станет настоящим событием для всех тех, кто неравнодушен к вопросам экологии», — сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В муниципалитетах на время отключат электричество. Акция пройдет с 20:30 до 21:30. В Каневском районе выключат подсветку на 18 объектах, в том числе, в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. В Анапе декоративная подсветка не будет работать на 30 городских объектах. Запланированы экологические конкурсы, тематические лекции, классные часы и уроки, на которых расскажут о сохранении природы.

«Час Земли» — это массовая ежегодная экологическая акция. Она заключается в символическом отключении на один час внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, а также электричества и бытовых приборов в жилых домах. Акцию проводят в знак бережного отношения к природе и рационального использования ее ресурсов.

В 2016 году в акции приняли участие более 2 млрд человек из более чем 175 стран мира и почти 7 тыс. городов. В России в акции участвуют более 100 городов. На Кубани «Час земли» проводят в седьмой раз, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 25 марта временно отключат от электроснабжения внешнюю архитектурную подсветку восьми административных зданий. По мнению экспертов, суммарная экономия мощности после отключения на этих объектах составит 161,5 кВт.

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской обратился к главам регионов страны и призвал принять участие в акции «Час Земли».

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