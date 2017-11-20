На Кубани активисты ОНФ подвели итоги реализации проектов

На конференции при участии губернатора Вениамина Кондратьева общественники высказали свои предложения о том, как улучшить качество повседневной жизни и решить экологические проблемы.

Эти и многие другие проекты активистов регионального ОНФ обсудили 20 ноября в Краснодаре. В частности, на встрече говорили о развитии городской инфраструктуры, переработке мусора, ремонте дорог. По мнению губернатора, в решении большинства вопросов активисты ОНФ могут стать помощниками власти. Он предложил представителям общественного движения подключиться к работе по формированию стратегии развития региона.

«Самое главное для нас, для власти, для меня как губернатора — не просто передача негативной ситуации, а конструктивные предложения, как эту ситуацию сделать позитивной, как ее разрешить. Это принципиальный подход, который должен быть у каждого, кто сидит в этом зале. И вот только тогда мы достигнем консенсуса и гармоничного развития общества в целом. Здесь неоценимая работа и помощь должна быть от ОНФ, вы должны это видеть, чувствовать, слышать от людей и вовремя реагировать. И здесь я вас буду слышать и тоже вовремя реагировать, и тогда никакая ситуация не будет запущенной. Вот и все, давайте думать. Должны с вами выбрать приоритеты, куда мы пойдем, куда мы вложимся, какие отрасли или подотрасли экономики будем развивать», — отметил глава региона.

Примеры такой совместной работы уже есть. Это в свою очередь отметили и сами общественники. Так, например, удалось решить некоторые социальные проблемы.

«Мы смогли решить проблему 550 многодетных семей. Они получили земельные участки под строительство жилых домов в станице Старокорсунской. Мы очень долго бились самостоятельно, и если бы не ваше вмешательство, мы бы, наверное, бились до сих пор. В конечном итоге, многодетные семьи получат доступ к электроэнергии и смогут строить свои дома», — сказала депутат Государственной Думы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Общественное движение создали в стране по инициативе Владимира Путина шесть лет назад. В Краснодарском крае местное отделение ОНФ работает с 2013 года. Сейчас в нем около 10 тыс. человек.

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