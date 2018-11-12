На Кубани арендовать квартиру могут 26,2% семей

В России составили рейтинг, показывающий, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные траты.

Более 85% семей в стране имеют собственное жилье, объемы строительства продолжают оставаться на рекордном уровне. С 2006 года около 6 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия при помощи банковских займов. Многим семьям не удается накопить на свою квартиру, и им приходится снимать жилье. Результаты рейтинга показали, что доступность аренды для семей с детьми пока остается не очень высокой.

В качестве индикатора доступности в рейтинге взяли семьи из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут себе позволить повседневные расходы, дополнительные покупки и аренду двухкомнатной типовой квартиры. Из семейного бюджета, оставшегося после вычета прожиточных минимумов взрослых и детей, 70% уходит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Краснодарский край занимает 67-е место в рейтинге. По данным исследования, возможность арендовать квартиру в 2018 году на Кубани есть у 26,2% семей. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды жилья и повседневных расходов, — 72,2 тыс. рублей.

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Крыму и Севастополе арендовать жилье и осуществлять повседневные траты могут позволить менее 20% семей с детьми. Лидерами рейтинга по доступности аренды жилья стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский — Югра и Санкт-Петербург, сообщает РИА «Новости».

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