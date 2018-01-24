На Кубани артиллеристы отразили авиаудар условного противника

Боевые расчеты произвели более десяти имитационных пусков. Участие в учениях приняли более 100 военнослужащих.

По замыслу учений, корабельные расчеты постов воздушной обороны и подразделения морской авиации получили сигнал о массовом взлете тактической авиации условного противника с аэродромов, расположенных недалеко от границ РФ.

Средства противовоздушной обороны кораблей привели в готовность, активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника, в воздух подняли дежурные самолеты морской авиации ЧФ.

Расчеты корабельных боевых постов обнаружили воздушные цели условного противника, артиллерийские расчеты уничтожили авиацию средствами противовоздушной обороны кораблей, выполнив электронные пуски без фактической стрельбы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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