На Кубани автобус из-за столкновения с иномаркой улетел в кювет, есть пострадавшие

Авария произошла 29 ноября около 7:25 утра на 6 км дороги Кропоткин — Гулькевичи.

По предварительным данным, женщина-водитель за рулем Chevrolet во время снегопада и гололеда не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом. От удара он съехал в кювет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего в момент аварии в автобусе находилось 23 человека вместе с водителем. В больницу обратились шесть человек, в числе которых 16-летняя девушка. Водителя Chevrolet также госпитализировали.

На месте аварии работают полицейские, устанавливается точное количество пострадавших. Движение по трассе организовано в штатном режиме.

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