На Кубани автобус врезался в автомобиль, есть погибшие

Авария произошла 25 февраля на 22-ом километре автодороги Кубанская — Саратовская.

Около 8:00 в дежурную часть отдела МВД России по городу Горячий Ключ поступила информация о ДТП. На место был направлен экипаж ДПС.

«По предварительным данным, водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Ford Focus, за рулем которого был житель Апшеронского района 1950 года рождения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель легкового автомобиля и его пассажирка 1947 года рождения. В автобусе на момент аварии находилось четыре пассажира, они не пострадали.

Назначена медицинская и автотехническая экспертиза.На месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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