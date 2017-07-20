На Кубани автомобилистов призвали быть внимательными при переезде через ж/д пути

За неделю в ДТП на железнодорожных переездах в Краснодарском крае погибли три человека. Во всех случаях водители автомобилей пытались проскочить перед приближающимся поездом.

Безопасность на рельсах обсудили на совещании в Краснодаре. На нем сообщили, что на ремонт переездов из краевого бюджета выделят более 40 млн рублей. Пять из них отремонтируют уже к концу года: установят запирающие механизмы, заменят электронику и специальные настилы. Кроме того, запланировано строительство новых путепроводов. Но для предотвращения новых ЧП необходим целый комплекс мер.

«Шесть путепроводов запроектировано. Всего по краю их нужно 18. И, к сожалению, в этом году средства точно не будут выделены. Даже если мы в следующем году выделим деньги, для завершения этой программы необходимо как минимум пять лет. Поэтому здесь нам нужно действовать совместно с собственником дороги и РЖД. И ДПС, и ГИБДД подключатся к работе», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Правоохранители и экстренные службы призывают автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе 18 июля поезд на переезде въехал в автомобиль. В результате водитель и пассажир иномарки скончались на месте. В Кавказском районе 19 июля пассажирский поезд столкнулся с автомобилем, один человек погиб.

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