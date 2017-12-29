На Кубани банк донорской крови за год пополнился на 3,5 тонны

Мобильный комплекс краевой станции переливания крови за 2017 год выезжал в муниципалитеты 140 раз.

Мобильный комплекс регулярно используют в медицинских акциях и днях здоровья. В этом году в выездных приемах передвижной станции приняли участие 8,3 тыс. доноров. С их помощью бригада мобильного комплекса краевой станции переливания крови заготовила 3,5 т биоматериала для пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Краснодарского края стал «Лучшим донором России 2017 года».

Вернуться на ленту

Источник