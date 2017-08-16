На Кубани без воды остались жители станицы Вышестеблиевской

Нарушение водоснабжения 16 августа произошло из-за аварии на водопроводе.

«В 10:40 от оперативного дежурного поступила информация о том, что в связи с повреждением водопровода диаметром 200 мм на улице Шевченко — Береговая с 10:30 прекращена подача воды потребителям станицы Вышестеблиевской», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К работе привлечена одна бригада РЭУ филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Юг-водоканал» — шесть человек, четыре единцы техники.

По заявкам через администрацию станицы и ДС Филиала ТГВ ООО «Югводоканал» осуществляется подвоз воды.

Ориентировочное время окончания работ 17:00 16 августа.

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