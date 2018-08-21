На Кубани безработные смогут трудоустроиться с помощью мобильного приложения

В новом приложении «Работа всем» собраны вакансии, доступные в Краснодарском крае.

В программе можно искать предложения работодателей и создавать персональные подборки новых вакансий. Благодаря приложению можно записаться на собеседование, узнать информацию о принятом решении.

При желании пользователи будут получать уведомления о проводимых ярмарках вакансий и напоминания о записях на прием.

Приложение «Работа всем» можно скачать в App Store и Google Play.

Зарегистрироваться в приложении можно с помощью учетной записи от портала Госуслуг, сообщает пресс-служба министерства труда Краснодарского края.

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