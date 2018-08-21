На Кубани безработные смогут трудоустроиться с помощью мобильного приложения

В новом приложении «Работа всем» собраны вакансии, доступные в Краснодарском крае.
В программе можно искать предложения работодателей и создавать персональные подборки новых вакансий. Благодаря приложению можно записаться на собеседование, узнать информацию о принятом решении.
При желании пользователи будут получать уведомления о проводимых ярмарках вакансий и напоминания о записях на прием.
Приложение «Работа всем» можно скачать в App Store и Google Play.
Зарегистрироваться в приложении можно с помощью учетной записи от портала Госуслуг, сообщает пресс-служба министерства труда Краснодарского края.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту