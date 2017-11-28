На Кубани благоустроили 33 двора и девять общественных пространств

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» до конца года соответствующие работы завершат еще на 183 объектах.

На реализацию мероприятий в регионе предусмотрели около 1,8 млрд рублей. Из них более 1,6 млрд рублей — средства федерального и краевого бюджетов, около 163 млн рублей выделяют муниципальные образования.

«Всего отремонтируют 225 объектов. Из них 183 объекта — дворовые территории многоквартирных домов и 42 — общественные пространства. Это парки и скверы», — отметил заместитель главы региона Анатолий Вороновский.

Полностью работы завершены на 42 площадках. Это 33 дворовых территории и девять общественных пространств. В Новороссийске в порядок привели сквер по улице Дзержинского, в Белореченске — «Сквер казачий» по улице Ленина, в Тихорецке — аллеи по улице Меньшикова от Аллеи героев до улицы Чернышова.

В завершающей стадии благоустройство еще 176 объектов, по семи площадкам завершают необходимые конкурсные процедуры. Все работы ведутся в графике, подчеркнул Анатолий Вороновский.

Он добавил, что средства, выделенные в 2017 на благоустройство территорий, планируют освоить в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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