На Кубани более 100 новобранцев железнодорожного соединения ЮВО привели к присяге

На церемонии с напутственным словом к призывникам выступили представители командования части и краевой администрации, общественных организаций и духовенства.

В железнодорожном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном на территории Кубани, состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведению новобранцев к военной присяге. Всего присягнули на верность Отечеству более 100 человек.

Молодых солдат поздравили их родители и друзья. Затем гостям показали условия военной службы и быт военнослужащих. После этого они осмотрели современные образцы специальной военной техники, в том числе, путейные машины ПРМ-РМ, ВПРМ-Г и железнодорожные краны КЖ-562. сообщает пресс-служба ЮВО.

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