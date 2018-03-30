На Кубани более 115 тыс. человек с 1 апреля будут получать повышенные пенсии

Денежные выплаты по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, проиндексируют на 2,9%.

В Краснодарском крае индексация коснется 115,5 тыс. пенсионеров, в том числе 102 тыс. получателей социальных пенсий.

Одновременно с этим повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей, работников летно-испытательного состава и некоторых других категорий граждан.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 240 рублей и составит 8 тыс. 504 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет на 350 рублей и составит 12 тыс. 432 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 27 тыс. 621 рубля и 33 тыс. 826 рублей соответственно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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