На Кубани более 2 млн объектов строительства проходят кадастровую оценку

Эту тему обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора Сергея Болдина.

В 2018 году «Краевая техническая инвентаризация — Краевое БТИ» по решению департамента имущественных отношений региона проводит оценку объектов недвижимого имущества: зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и участков из состава земель лесного и водного фонда. В плане на текущий год — более 2 млн объектов строительства и более 11 тыс. земельных участков. Работа находится на завершающей стадии.

Сергей Болдин отметил, что государственная кадастровая оценка — одна из важнейших задач власти. От итогов ее проведения зависят формирование налоговой базы в отношении объектов недвижимости и земельных участков и, как следствие, наполняемость бюджета края.

На заседании отметили, что результаты определения кадастровой стоимости объектов будут утверждены до конца текущего года. После этого все заинтересованные юридические и физические лица, а также органы власти и местного самоуправления смогут обратиться в «Краевое БТИ» с заявлением об исправлении ошибок, если они будут допущены. При департаменте имущественных отношений создается комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Также собственники смогут оспорить итоги оценки в суде.

Кроме того, межведомственная комиссия обсудила подготовку к оценке объектов недвижимости, внесенных в соответствующий перечень на следующий год. В их числе единые недвижимые комплексы, земли сельхозназначения, промышленности и особо охраняемых территорий. Сейчас БТИ собирает информацию об этих объектах для уточнения их характеристик, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник