На Кубани более 2 млрд рублей выделили на мероприятия в сфере культуры

25 августа в 20:48

По словам министра культуры края Виктории Лапиной, освоение этих средств будут жестко контролировать.

Глава ведомства 25 августа сообщила, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в этом году в краевом бюджете предусмотрено более 2 млрд рублей для выделения муниципалитетам на реализацию мероприятий в сфере культуры.

«Вы понимаете, какое внимание будет уделено своевременному и эффективному освоению этих средств, какой жесткий контроль должен быть установлен за выполнением этой задачи», – обратилась Лапина к руководителям учреждений культуры, искусства и кинематографии, представителям профильных ведомств.

Глава минкультуры поставила перед ними задачи по подготовке к памятным датам и праздниками, которые будут отмечать на Кубани в ближайшие месяцы. Прежде всего это 80-летие образования Краснодарского края и проведение всекубанской акции, посвященной этой дате, а также первого Кубанского фестиваля традиционной культуры «Казачья слава». Он пройдет 30 сентября в Тамани.

Лучшие работники отрасли на заседании получили региональные награды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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