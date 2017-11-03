На Кубани более 2,5 тыс. полицейских обеспечат безопасность в День народного единства

Личный состав территориальных органов МВД России 3 ноября перевели на усиленный вариант несения службы.

С 4 по 8 ноября в крае запланировано более 170 массовых мероприятий. Обеспечивать безопасность будут более 2 тыс. 500 сотрудников МВД, более 370 народных дружинников, около 450 казаков и 100 сотрудников ЧОПов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Перед началом праздничных мероприятий площади и скверы проверят с помощью техсредств и служебных собак. В местах массовых народных гуляний установят металлодетекторы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в День народного единства проведут более 3,5 тыс. мероприятий. В центре краевой столицы пройдет парад духовых инструментов. На площади имени Пушкина откроются десять площадок молодежной активности «Точка притяжения». Для гостей выступят кубанские, адыгейские и дагестанские артисты. В финале вечера на сцену выйдут группы IOWA и «Пропаганда».

Жители края в преддверии Дня народного единства напишут «Большой этнографический диктант». Акция пройдет 3 ноября.

В Краснодарском крае 4 ноября пройдет «Ночь искусств». Под девизом «Искусство объединяет» театры и библиотеки, музеи и выставочные залы с 18:00 распахнут свои двери. Работу общественного транспорта продлят с 18:00 4 ноября до 1:00 5 ноября.

Вернуться на ленту

Источник