На Кубани более 3 тыс. земельных участков используют не по назначению

Об этом стало известно 8 ноября на совещании под председательством вице-губернатора Сергея Болдина.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в августе дал поручение навести порядок в вопросе использования земельных участков в регионе. Он назвал недопустимыми случаи, когда земли заброшены или их фактическое использование не соответствует разрешенному.

На совещании обсуждался ход работы по выполнению этого поручения, координация действий краевых органов власти и местного самоуправления.

Для выявления земельных участков, используемых не по целевому назначению, в каждом муниципальном образовании создали специальные комиссии, которые уже проверили 19 тыс. 947 земельных участков. Выявили 3 тыс. 268 нарушений, из которых на 1 тыс. 788 участках под жилищное строительство были возведены магазины, кафе, офисы и пункты бытового обслуживания.

Если землепользователи не устранят допущенные нарушения, в их отношении местные власти подадут иски в суд.

«Мы должны выполнить поручение до конца года, поэтому необходимо увеличивать темпы работы, координировать действия и обеспечивать реальный результат. Наша общая цель — навести порядок в использовании земельных участков, в крае не должно быть незаконной деятельности», — цитирует Болдина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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