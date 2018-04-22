На Кубани более 450 тыс. человек посетили «Библионочь-2018»

В VII Всероссийской акции приняли участие около 1 тыс. библиотек Краснодарского края.

Общей темой мероприятия в этом году стала «Магия книг». Программу акции на Кубани также посвятили 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева, 80-летию художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко и 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.

Событие поддержали музейные, театральные, клубные, концертные организации региона, подготовившие развлекательные программы с участием творческих коллективов и исполнителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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