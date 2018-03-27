На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове

27 марта в 21:23

Мероприятия в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» прошли во всех муниципалитетах края.

Участие в траурной акции в станице Динской принял губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона возложил цветы на площади у кинотеатра «40 лет Победы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Трагедия в Кемерове отозвалась в сердце каждого. Вечная память всем погибшим в страшном пожаре», — написал Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек.

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