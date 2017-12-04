На Кубани болельщикам ЧМ-2018 по футболу предложат более 170 турмаршрутов

В Москве на круглом столе туроператорам Азии, Европы и США представили туристический потенциал регионов РФ, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Участие в мероприятии приняли советник по туризму при Посольстве Испании в России Луис Бовес, руководитель офиса Visit Russia в Испании Марлен Родригез, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и председатель государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

На презентации туристического потенциала Краснодарского края Христофор Константиниди отметил, что регион готов к приему команд и болельщиков чемпионата мира.

«При подготовке гостиничного фонда городов края для приема команд-участниц и клиентских групп ведется совместная работа с компанией «МАТЧ Аккоммодейшен 2018». Уже определены восемь баз команд-участниц, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре. Для размещения клиентских групп ФИФА во время проведения матчей в Сочи, предварительно определены 47 гостиниц», — рассказал Константиниди.

Он добавил, что для посещения на Кубани доступны 460 объектов турпоказа и более 170 экскурсионных и туристических маршрутов в 26 районах региона.

«Что касается Сочи, то здесь любой желающий может совершить безопасный и увлекательный прыжок на банджи в парке приключений на высоте SKYPARK AJ Hackett Sochi. Посетить первый тематический парк, идея которого основана на богатом культурном и историческом наследии России, — Сочи Парк. Пройтись по Олимпийскому парку в Имеретинской низменности и насладиться одним из самых больших поющих фонтанов в России», — отметил министр.

Зарубежные организаторы поездок для футбольных болельщиков 4 декабря совершат обзорную экскурсию с осмотром Сочи, побывают на горнолыжных комплексах Красной Поляны, оценят возможности сочинских отелей.

В 2018 году такой же тур будет организован по городам, где будут тренироваться перед матчами чемпионата мира иностранные сборные — в Анапе и Геленджике, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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