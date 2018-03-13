На Кубани больше 60 тыс. магазинов перешли на новые кассовые аппараты

С 1 июля на онлайн-кассы должны будут перейти все компании в сфере услуг. Об этом 13 марта заявил руководитель краевого управления Федеральной налоговой службы.

Такая мера поможет сократить число проверок предпринимателей и избежать ошибок при подсчете. Сейчас более 60 тыс. новых аппаратов работают во всех кубанских магазинах. Онлайн-система удобна не только для бизнесменов. Покупателям она помогает контролировать свои расходы, они получают электронные чеки прямо на мобильный телефон или почту. Легче стало следить за поступлениями и налоговой службе.

«С помощью новой техники, где операции проводятся в онлайн-режиме, любые транзакции наличных сразу попадают в облачные хранилища, так сказать, большие серверы и учитываются. Налоговая система видит каждую последнюю операцию», — рассказал руководитель УФНС России по Краснодарскому краю Алексей Семенов.

За прошлый год в общий бюджет края поступило более 200 млрд рублей налогов, это на 17% больше, чем в 2016 году.

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