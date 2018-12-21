На Кубани будет действовать новая кадастровая стоимость объектов строительства

Результаты работы по кадастровой оценке обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии.

Мероприятие провел вице-губернатор Сергей Болдин. Он отметил, что впервые в этом году оценкой занимались не подрядные организации, а краевое БТИ.

По словам Болдина, это позволило повысить качество работы, максимально соотнести кадастровую стоимость с рыночной. С 1 января 2019-го начнет действовать новая кадастровая стоимость объектов строительства.

Всего специалисты ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» провели оценку более 2 млн объектов: зданий, помещений, объектов незавершенного строительства. Результаты оценки передали в Единый государственный реестр недвижимости.

Также определили кадастровую стоимость около 11 тыс. земельных участков из состава лесного и водного фондов.

На совещании обсудили мероприятия на следующий год. Запланировано проведение государственной кадастровой оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, особо охраняемых территорий и объектов.

В предварительный перечень объектов включили около 500 тыс. участков, более 150 тыс. сооружений и единых недвижимых комплексов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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