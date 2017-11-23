На Кубани будут искать пропавшего в Мордовии 24-летнего парня  

Александр Толоконцев 15 ноября 2015 года выехал на автомобиле из дома матери в селе Большие Березники в Саранск и не вернулся.

Его автомобиль ВАЗ-2131 на следующий день обнаружили в лесном массиве. Местонахождение самого Толоконцева не установили.

По факту исчезновения молодого человека в Республике Мордовия возбудили уголовное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Пропавшему на вид 20-25 лет, рост — 165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые. В момент исчезновения был одет в шерстяную кофту серого цвета с капюшоном, спортивные штаны темно-синего цвета, зимние кроссовки серо-синего цвета с белыми вставками. Особые приметы: имеется послеоперационный шрам на правом плече размером 15-20 см.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Александра Толоконцева, просят обращаться в Чамзинский межрайонный следственный отдел либо звонить по телефонам: (883437) 2-14-06 или 02.

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