На Кубани будут развивать кооперацию пищевых предприятий с производителями упаковки

Решение о запуске такой программы приняли по итогам круглого стола, который прошел 5 октября в рамках «Кубанской ярмарки».

«На сегодняшний день в регионе производится полный спектр упаковочной продукции, потребителем которой могут быть предприятия пищевой промышленности. В условиях рынка высокой конкуренции необходимо развивать кооперацию между кубанскими производителями данных отраслей. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и предприятий региона в целом», — сказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

В ходе круглого стола представители предприятий пищевой промышленности обозначили потребности в качественном гофрокартоне, специальном нанесении изображений на упаковку, производстве жестяной банки нужного формата. Производители продуктов питания также нуждаются в праздничной и сувенирной упаковке, упаковочном материале в небольших партиях.

Департамент промышленной политики выступил с инициативой организации программы кооперации между производителями. Планируется, что в ней будут задействованы также министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, администрации муниципальных образований.

Первые мероприятия запланированы на ноябрь. Они пройдут на территории Тимашевского района и будут включать выставку, экскурсии на предприятия, деловые встречи.

По словам Куликова, каждая из сторон должна быть информирована о производственных потребностях и возможностях друг друга. Это позволит наладить и модернизировать производство с максимальной точностью. Он добавил, что власти края готовы содействовать в организации площадок для прямого диалога, а также оказывать меры господдержки.

Глава ведомства также напомнил, что производство упаковки — одно из приоритетных направлений развития промышленности на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Кубанская ярмарка» проходит в выставочном комплексе «Экспоград Юг» с 4 по 7 октября. Мероприятие 4 октября посетил губернатор Вениамин Кондратьев.

В этом году ярмарка собрала более 800 сельхозтоваропроизводителей.

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