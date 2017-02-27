На Кубани будут развивать маршрутную сеть авиакомпании «ЮТэйр»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает развитие маршрутной сети авиационной компании в целях повышения транспортной доступности, эффективности социально-экономических программ и инвестиционной привлекательности региона.

Компания «ЮТэйр» планирует развивать как программу перелетов внутри края, так и авиасообщение с соседними регионами: Кавказскими Минеральными Водами, Дагестаном, Поволжьем, Ростовской и Воронежской областях.

«Одним из ключевых приоритетов является повышение транспортной доступности внутри и между регионами нашей страны. Синхронизация мер поддержки развития транспортного авиаузла в Краснодарском крае позволит не только увеличить годовой пассажиропоток в аэропортах региона, но и будет способствовать наращиванию его туристической инфраструктуры и деловой активности», — отметил Мартиросов.

«Для экономики региона постоянное авиасообщение с другими субъектами — это основа. Безусловно, реализация проекта даст мощный толчок к развитию, прежде всего, туристической отрасли. У нас есть не только Сочи — курорт мирового уровня. Геленджик, Анапа, Ейск уже не те, что были вчера. Но и в целом для всех отраслей экономики введение новых маршрутов — это транспортная логистика, улучшение деловых связей, более удобный формат для ведения бизнеса», — отметил губернатор Краснодарского края.

В ходе встречи было озвучено, что уже достигнуты договоренности с аэропортами в Сочи и Краснодаре по условиям обслуживания новых рейсов. Планируется, что программу перелетов с соседними регионами запустят к лету 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиакомпания «ЮТэйр» может стать основным внутрирегиональным перевозчиком Кубани. В феврале глава региона и генеральный директор компании обсудили возобновление пассажирских авиаперевозок в Ейск.

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