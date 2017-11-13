На Кубани будут судить мужчину, потерявшего на улице ружье

В Абинском районе в ноябре завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении оружия.

В полицию позвонил местный житель и рассказал, что видел, как на улице у незнакомого мужчины из пакета выпал предмет, похожий на ружье. При проверке этой информации личность подозреваемого установили, его задержали на одной из городских улиц и доставили в отдел полиции.

У задержанного при себе был полиэтиленовый пакет, в нем обнаружили обрез ружья. Экспертиза подтвердила, что изъятое является переделанным огнестрельным оружием — обрезом гладкоствольного ружья 1946 года выпуска, пригодным для стрельбы.

Мужчина рассказал, что нашел оружие в песчаном карьере, выкопал и хранил для самообороны.

Возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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