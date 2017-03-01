На Кубани будут судить мужчину за мошенничество с землей на 3 млн рублей

В Краснодаре в феврале завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя атамана Анапского районного казачьего общества, которого подозревали в мошенничестве и фальсификации доказательств.

По версии следствия, в 2013 году мужчина обратился в суд с исковым требованием к администрации города о предоставлении в собственность муниципального земельного участка в селе Сукко, на котором располагался принадлежащий ему хозяйственный блок. При этом он предоставил подложные копии о более ранних обращениях в администрацию. При этом фактически обвиняемый в орган местного самоуправления не обращался.

После этого он обратился в суд с уточнением и дополнением заявления в части увеличения площади земельного участка. На основании предоставленных подложных доказательств суд обязал администрацию заключить с ним договор купли-продажи земельного участка площадью свыше 2 тыс. 200 кв. м. Таким образом в 2015 году участок выбыл из муниципальной собственности. Ущерб муниципалитету составил более 3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование завершено. Его проводил второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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