На Кубани будут судить мужчину за убийство беременной девушки 17 лет назад

Преступление было совершено в Кореновском районе в мае 2000 года. Расследование завершено, материалы дела направили в суд.

По версии следствия, с 1997 до 2000 года 38-летний мужчина поддерживал отношения с 15-летней жительницей хутора Казаче-Малеваного Кореновского района. В апреле 2000 года он узнал о том, что девушка беременна и намерена рожать. Мужчина оставлять ребенка не хотел, так как был женат. При этом девушка раньше уже была беременна от мужчины, но сделала аборт.

Вечером 30 апреля она приехала к его дому в соседней станице, что вызвало недовольство мужчины. В ночь на 1 мая злоумышленник отправился к дому девушки, встретился с ней, посадил ее в свою машину и уехал. В пути между ними произошел конфликт, злоумышленник ударил пострадавшую по голове, а затем избил. От полученных травм девушка скончалась. Тело мужчина оставил в лесополосе, присыпав травой. Погибшую обнаружили на следующий день, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Первоначально причастность мужчины к преступлению не была установлена.

Вину в убийстве обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд. Мужчина находится под стражей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник