На Кубани будут судить мужчину за убийство таксиста и угон его машины

Жителя Отрадненского района подозревают в убийстве 45-летнего мужчины, угоне его автомобиля и незаконном обороте оружия.

Новокубанский межрайонный следственный отделом СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время следствия обвиняемого заключили под стражу. Эта мера пресечения действует по настоящее время.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, вечером 5 марта возле моста над рекой Уруп на окраине станицы Отрадной между подозреваемым и его знакомым, который занимался частными перевозками, возник конфликт. У мужчин и раньше были разногласия из-за того, что пассажир пользовался услугами таксиста, а оплачивал услуги не полностью.

Водитель начал оскорблять пассажира, который был пьян. Тогда пассажир один раз выстрелил из обреза ружья в голову водителя. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник положил тело в автомобиль, перегнал его, поджег и скрылся.

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