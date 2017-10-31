На Кубани будут судить мужчину за убийство знакомой и поджог комнаты общежития

Преступление произошло в апреле в Тихорецке, расследование завершено.

По версии следствия, днем 10 апреля 37-летний мужчина был в гостях у 35-летней знакомой в одной из комнат общежития на улице Калинина. Они выпивали алкоголь, во время застолья возник конфликт. Мужчина сначала избил женщину, после этого взял за шею и 21 раз ударил ножом в голову, лицо и предплечье. Пострадавшая скончалась, а злоумышленник скрылся.

На следующий день он вернулся, чтобы скрыть следы преступления. Мужчина разложил на диване одежду погибшей, он облил ее керосином и поджег, после чего скрылся. Соседи, заметив дым в коридоре, вызвали пожарных. Городу был причинен ущерб в размере более 105 тыс. рублей. На следующий день после пожара злоумышленника задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве и умышленном уничтожении имущества. Обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Тихорецка ночью 11 апреля поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города обнаружили тело 35-летней женщины со следами ножевых ранений. Возбудили уголовное дело.

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