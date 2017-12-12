На Кубани будут судить мужчину, забившего собутыльника черенком от лопаты

В следственном отделе по Динскому району в декабре завершили расследование уголовного дела об убийстве.

По версии следствия, в ночь на 22 сентября 54-летний мужчина был в гостях у 36-летнего знакомого в станице Старомышастовской. Мужчины выпивали в одной из комнат алкогольные напитки. Во время застолья они поссорились, хозяин дома стал оскорблять гостя. В ответ тот около десяти раз ударил обидчика кулаком, после этого несколько раз — деревянным черенком, который нашел во дворе. Затем злоумышленник пошел в кухню, взял там нож и, вернувшись в спальню, трижды ударил им в грудь оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался. Его тело нашла сожительница и вызвала полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве, обвиняемого поместили под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Вернуться на ленту

Источник