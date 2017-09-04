На Кубани будут судить пенсионеров за вербовку приставов в экстремистскую организацию

В Староминском районе троих мужчин обвинили в участии в экстремистской организации.

По версии следствия, 66-летний мужчина 16 мая 2016 года вместе с 58-летним и 76-летним единомышленниками прибыл в отдел судебных приставов, где, представившись участником общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь», отказался от уплаты штрафа. Мужчины начали убеждать сотрудников ФССП в правильности своих суждений. Кроме того, они проводили беседы с судебными приставами-исполнителями для пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела завершено. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле 2011 года Московский областной суд признал организацию «Духовно-Родовая Держава Русь» экстремистской и запретил ее на территории РФ. Обвиняемого 66-летнего мужчину впервые осудили за аналогичное преступление еще в 2015 году, однако он продолжил незаконную деятельность.

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