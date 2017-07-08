На Кубани будут судить пятерых участников банды за разбойные нападения

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработных жителей Отрадненского района в возрасте от 25 до 52 лет.

Их обвиняют в кражах, незаконном изготовлении и приобретении оружия, разбое, бандитизме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, с 9 июня 2016 года по 16 февраля 2017 года пятеро мужчин совершили две кражи имущества граждан, а также два разбойных нападения на собственников домовладений. При совершении преступлений они использовали обрез ружья, револьвер, газовый баллончик и монтировку, которой нанесли одному из потерпевших травмы в виде перелома руки и раны головы. Размер украденного составлял от 5 тыс. до 700 тыс. рублей. Общая сумма ущерба — более 980 тыс. рублей.

Злоумышленников задержали по горячим следам после совершения разбойного нападения на жилище предпринимателя, который находился в доме с родственницей. Во время нападения мужчина разговаривал со своей знакомой по мобильному телефону. Она услышала крики и вызвала сотрудников полиции.

Обвиняемых арестовали. Под стражей они будут находиться до решения суда. Уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Отрадненском районе в марте возбудили уголовное дело о разбое. В полицию района поступило сообщение о разбойном нападении на дом в станице Отрадной. Приехавшим полицейским мужчина рассказал, что на него напали пятеро неизвестных, избили и похитили около 180 тыс. рублей.

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