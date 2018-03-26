На Кубани будут судить трех иностранцев за попытку примкнуть к боевикам

В отношении троих граждан Республики Таджикистан в возрасте от 26 до 33 лет утверждено обвинительное заключение.

По версии следствия, в период с начала января по 15 марта 2017 года граждане в составе группы лиц по предварительному сговору, руководствуясь мотивами религиозной вражды, предприняли попытку выехать в Турцию. Они собирались впоследствии участвовать на территории Сирии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в РФ), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В аэропорту Пашковский мужчин задержали сотрудники ПУ ФСБ.

Уголовное дело направлено в суд. Гражданам Таджикистана грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

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