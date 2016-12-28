На Кубани будут судить экс-начальника управления лесного хозяйства

В суд в декабре направили дело бывшего начальника управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и лесного хозяйства Краснодарского края Николая Гнедых, которого обвиняют в халатности во время пожара в лесах Геленджика летом 2015 года.

По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения Гнедых своих должностных обязанностей не удалось предотвратить, а также своевременно локализовать и ликвидировать пожар в лесничестве в районе Геленджика на площади 151 га, который произошел 9 августа 2015 года. Это повлекло причинение особо крупного ущерба на сумму более 460 млн рублей, сообщает пресс-служба СК России.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено замгенпрокурора Сергеем Воробьевым. Уголовное дело направлено в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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