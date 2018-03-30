На Кубани будут судить застройщиков ЖК «Монако» в Туапсинском районе

Прокуратура Краснодарского края 30 марта утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя и 32-летнего жителя Ростова-на-Дону.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с октября 2014 года по июнь 2016 года мужчины, а также третье лицо, которое в настоящее время объявлено в федеральный розыск, от имени юридического лица ООО «КСД» занимались строительством жилищного комплекса «Монако» на 228 квартир в селе Агой Туапсинского района. Начатое строительство решили осуществлять не за счет своих средств, а за деньги жителей. По договорам долевого участия мужчины привлекли 85 млн рублей.

Они потратили 34 млн рублей на возведение бетонных стен, а оставшиеся деньги похитили и потратили на личные нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Потерпевшими от рук недобросовестных застройщиков стали 46 жителей Краснодарского, Ставропольского краев, Москвы и Норильска.

Уголовное дело будет направлено в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых наложен арест.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник