На Кубани будут судить женщину за поиск киллера для убийства соперницы

В Горячем Ключе в феврале завершили расследование уголовного дела против женщины, которую обвиняют в том, что она заказала убийство соперницы.

Белореченский межрайонный следственный отдел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Горячего Ключа. Ее обвиняют в подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму. Женщина признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», женщина сожительствовала с мужчиной, они воспитывали совместного ребенка. Через время они расстались, мужчина ушел жить к 23-летней девушке. Это вызвало ревность у его бывшей сожительницы. Она попросила знакомого найти киллера для убийства соперницы. Тот согласился, но сообщил об этом в полицию. В роли киллера выступил сотрудник правоохранительных органов. Было инсценировано убийство предполагаемой жертвы. Заказчице преступления 11 ноября в качестве доказательства предоставили фотографии убитой. Полагая, что соперница мертва, злоумышленница передала мужчине выданный ей сертификат на материнский капитал в размере 200 тыс. рублей. В этот момент преступницу задержали.

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