На Кубани будут судить женщину за убийство собутыльника и поджог дома

В Белореченском районе в апреле завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в том, что она зарезала приятеля и подожгла тело и дом, чтобы избавиться от следов преступления.

Расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины завершено. Ее обвиняют в убийстве 56-летнего мужчины и умышленном уничтожении и повреждении его имущества. Обвиняемая отрицает свою вину, следствием собрана доказательственная база, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Белореченске 20 сентября при тушении пожара в одном из домов в переулке Угольном нашли тело мужчины с колото-резаными ранами. Возбудили уголовное дело об убийстве. Установили, что к преступлению причастна 29-летняя местная жительница. Оказалось, что накануне вечером она пришла в гости к 56-летнему погибшему. Во время застолья они поссорились, гостья взяла кухонный нож и 12 раз ударила им мужчину в грудь и лицо. После этого она пошла в гараж, взяла канистру с бензином, подожгла одежду и мебель и скрылась.

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