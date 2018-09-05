На Кубани будут жестко наказывать за неквалифицированное лечение

Об этом 5 сентября заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на краевом селекторном совещании.

Вопросы здравоохранения начали обсуждать с рассмотрения письма на имя главы региона.

«Мы вызвали скорую помощь, мужа отвезли в Зиповскую больницу, сделали ЭКГ, дали таблетку от высокого давления и отправили домой с рекомендацией амбулаторного обследования по месту жительства — он прописан в Ростовской области. Вечером ему стало хуже, пошла пена изо рта, он не мог двигаться. Его доставили в краевую больницу, он до сих пор в коматозном состоянии», — сообщили в письме.

«Это вопрос уже даже не о первичной помощи, а о скорой медицинской помощи. Я прошу разобраться в этом вопросе, доложить о состоянии пациента и дать мне понятное объяснение, почему его в предынсультном состоянии отправили домой», — сказала Анна Минькова.

На совещании по социальным вопросам коснулись еще одной важной темы — «майских указов» президента, в частности, повышения зарплат учителям. Здесь у региона хорошие показатели: выплаты педагогам школ, гимназий и лицеев увеличились на 22%. Однако в 19 районах края уровень зарплат в сфере дошкольного и дополнительного образования пока ниже установленного минимума.

По словам Анны Миньковой, в ближайшее время педагоги должны будут получать не менее 27 тыс. 339 рублей в месяц. Вице-губернатор взяла эту проблему на личный контроль. За неисполнение распоряжений заместители глав и финансисты на местах будут нести личную ответственность.

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