На Кубани бывшего сотрудника транспортной полиции заподозрили во взятке

В Краснодаре в феврале возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника линейного управления МВД России на транспорте, которого заподозрили в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.

По версии следствия, в сентябре 2016 года старший оперуполномоченный группы по противодействию коррупции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского ЛУ МВД России получил взятку — 1,5 млн рублей. За эти деньги он обещал оказать содействие в изменении меры пресечения обвиняемому по уголовному делу, которое было в производстве у следователя УТ МВД России по ЮФО, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемого задержали и допросили. Следователи опрашивают свидетелей по делу. Устанавливают обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

В УТ МВД России по ЮФО по данному факту назначена служебная проверка, сотрудник уволен в связи с утратой доверия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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