На Кубани четыре сельхозкооператива получат на развитие более 100 млн рублей

В краевом минсельхозе подвели итоги регионального конкурса по предоставлению грантов аграрным объединениям, работающим не более одного года.

Победителями конкурса стали СССПК «Кубанское поле» из Кореновского района, СССПК «Содружество» из Староминского района, СПСК «Казачий» из Крымского района и СППСК «Успех» из Курганинского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Между ними разделят 102,9 млн рублей, выделенные из краевого бюджета в рамках программы поддержки начинающих кооперативов. Программа, разработанная в 2017 году, предусматривает компенсацию до 90% затрат на развитие материально-технической базы.

В конце июня ведомство проведет конкурс по предоставлению грантов сельхозкооперативам по федеральной программе, предусматривающей компенсацию до 60% затрат на развитие материально-технической базы. На эти цели в 2018 году из федерального бюджета выделено 210 млн рублей. В конкурсе смогут принять участие фермерские объединения, работающие более одного года.

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