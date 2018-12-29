Теперь их 43.

«В регионе активно внедряют популярную систему All Inclusive («все включено»), а также впервые разработали стандарты системы Ultra All Inclusive. В итоге в 2018 году увеличилось и количество средств размещения, работающих по формату All Inclusive: 43 гостиницы и отеля Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи и Туапсинского района работают по такому формату. Это на 40% больше, чем в прошлом году», — сказал советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков.

Курорты Краснодарского края в 2018 году приняли более 17 млн туристов, что на 1 млн человек больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА «Новости».

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